Штраф за нарушения ПДД на российских железных дорогах вырос в пять раз

Согласно вступившим в силу изменениям, за проезд через нерегулируемый ж/д переезд с сегодняшнего дня россияне будут платить 5 тыс. рублей вместо ранее установленной 1 тыс. рублей. Отмечается, что штраф коснется нарушителей, если приближающийся поезд находится в пределах видимости. Также предусматривается наказание в виде лишения прав от трех месяцев до полугода. Повторные нарушения грозят изъятием удостоверения уже на год.

Однако на данный штраф не действует скидка при оплате в первые 20 дней. Независимо от срока погашения должник будет обязан заплатить в полном объеме. Закон о внесении изменении в кодекс одобрил Владимир Путин. Документ размещен на сайте правовой информации.