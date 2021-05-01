Штраф за нарушения ПДД на российских железных дорогах вырос в пять раз

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С 1 мая вступили в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь нарушители правил движения через железнодорожные пути заплатят штраф в пять раз больше.

Согласно вступившим в силу изменениям, за проезд через нерегулируемый ж/д переезд с сегодняшнего дня россияне будут платить 5 тыс. рублей вместо ранее установленной 1 тыс. рублей. Отмечается, что штраф коснется нарушителей, если приближающийся поезд находится в пределах видимости. Также предусматривается наказание в виде лишения прав от трех месяцев до полугода. Повторные нарушения грозят изъятием удостоверения уже на год.


Однако на данный штраф не действует скидка при оплате в первые 20 дней. Независимо от срока погашения должник будет обязан заплатить в полном объеме. Закон о внесении изменении в кодекс одобрил Владимир Путин. Документ размещен на сайте правовой информации.

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