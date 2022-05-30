Штормовой ветер с грозами обрушится на Кузбасс в начале лета

По данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник, 31 мая, в областном центре ночью будет

+9,+11°C, днем +22,+24°C. Порывы ветра достигнут 14 м/с. Осадков не ожидается. В целом на территории Кузбасса ночью столбик термометра покажет +7,+12°C, днем +23,+28°C, в северных районах возможны короткие дожди с грозами.

В первый день лета, а он выпадет на среду текущей недели, столбик термометра до восхода солнца покажет в среднем по региону +7,+12, местами до +17°C, а вот после восхода потеплеет до +16,+21, местами до +26°C. На отдельных территориях ветер разгонится до 22 м/с. В некоторых местах пройдут ливни с грозами и даже град.

В предстоящий четверг, 2 июня, ночью ожидается +5,+10°C, днем +11,+16, местами до +21°C. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Возможны кратковременные проливные дожди с грозами.