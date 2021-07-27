Штормовой ветер повалил деревья на улицах Кемерова

Вечером в понедельник, 26 июля, по областному центру прошел штормовой ветер. Масштабы последствий природного явления попали на камеру кемеровчан.
Судя по присланным нашими читателями снимкам, многие зеленые насаждения не выдержали порывов ветра.
– Были зафиксированы сильные порывы ветра. Пострадавших нет. В Единую дежурную диспетчерскую службу поступило 15 обращений по упавшим деревьям, – рассказали VSE42.Ru в горадминистрации.
По ряду адресов городские службы уже распилили и убрали упавшие деревья.
Ранее синоптики предупреждали о смене погоды и приближении ливней.
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