Штормовой ветер и мокрый снег обрушатся на Кемеровскую область на выходных

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В грядущие выходные жителей Кузбасса ожидает сильный ветер и осадки в виде дождя и мокрого снега. Предварительный прогноз погоды опубликовали в Кемеровском гидрометцентре.

Согласно данным синоптиков, в субботу, 9 октября, в регионе температура воздуха составит -2ºС, +3ºС ночью и +4ºС, +9ºС днем. Ожидаются дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с с порывами до 15-20 м/с ночью, днем - 8-13 м/с с порывами до 18-23 м/с. Согласно классификации силы ветра, при такой скорости он может нанести ущерб крышам зданий и другим конструкциям.


В ночь на воскресенье произойдет небольшое похолодание до -3ºС, +2ºС, однако днем потеплеет до +6ºС, +11ºС. Осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся, а ветер утихнет до 5-10 м/с с порывами до 15-20 м/с.


В понедельник, 11 октября, столбик термометра покажет +2ºС, +7ºС. В ночное время ожидается -2ºС, +3ºС. порывы ветра ослабнут до 13 м/с, а по области также продут дожди и мокрый снег.


Синоптики предупреждают, что все три дня в ночное и дневное время на дорогах будет появляться гололед.

Да!
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