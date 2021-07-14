Штормовой ветер и грозы накроют Кузбасс

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Синоптики предупредили жителей Кемеровской области о меняющихся погодных условиях.

Днем в четверг, 15 июля, на территории Кузбасса ожидаются грозы. Местами возможны кратковременные дожди. Также заметно усилится ветер, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.

— Днем 15 июля 2021 года местами на территории Кемеровской области ожидаются грозы, порывы юго-западного ветра 17-22 м/с, — предупредили специалисты.

Однако в целом по региону будет по-прежнему жарко: предстоящей ночью температура составит +14, +19°C, днем +23, +28°C . В областном центре будет примерно так же: в темное время суток +14, +16°C , а днем +25, +27°C .

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