Штормовой ветер и грозы накроют Кузбасс

Днем в четверг, 15 июля, на территории Кузбасса ожидаются грозы. Местами возможны кратковременные дожди. Также заметно усилится ветер, сообщили в Кемеровском гидрометцентре.
— Днем 15 июля 2021 года местами на территории Кемеровской области ожидаются грозы, порывы юго-западного ветра 17-22 м/с, — предупредили специалисты.
Однако в целом по региону будет по-прежнему жарко: предстоящей ночью температура составит +14, +19°C, днем +23, +28°C . В областном центре будет примерно так же: в темное время суток +14, +16°C , а днем +25, +27°C .
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