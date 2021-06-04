Штормовой ветер и град придут в Кузбасс на выходных

Как сообщают в Кемеровском гидрометцентре, погода на выходных в регионе ухудшится. В субботу, 5 июня, на территории Кузбасса пройдут дожди, а местами сильные ливни и грозы. Также прогнозируется град. Ночью температура воздуха понизится до +3°С - +8°С, днем – до +11°С - +16°С. Ветер северо-западный 8-13 м/с с порывами до 23 м/с.

В воскресенье ночная температура опустится до +2°С - +7°С. Днем столбик термометра покажет +15°С,+20°С, местами до +25°С. В некоторых районах Кемеровской области также пройдут дожди и грозы. Ветер западный 6-11 м/с с порывами до 13-18 м/с.