Штормовой ветер и до +19°C: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе

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Специалисты Кемеровского гидрометцентра сделали прогноз погоды на ближайшие дни. Потепление придет в регион вместе с осадками и сильным ветром.

Днем, 22 октября, температура воздуха составит +9,+14ºС. Порывы ветра местами достигнут 18 м/с. В некоторых районах пройдут дожди.


В субботу, 23 октября, до восхода солнца -2,+3ºС, после +4,+9ºС. На отдельных территориях шквалистый ветер усилится до 20 м/с.


В воскресенье, 24 октября, до рассвета столбик термометра покажет 0,+5ºС, местами 0,-5ºС, а в светлое время суток +7,+12ºС. Ветер разгонится до 19 м/с. Снова прогнозируются осадки в виде дождя.


Начало следующей недели будет также дождливым. В понедельник, 25 октября, в темное время суток ожидается 0,+5ºС, местами до -5ºС. В течение дня метеорологи обещают +8,+13ºС, местами дожди.


Во вторник, 26 октября, ночью +2,+7°C, на некоторых территориях 0,-5°C. Теплее станет днем: +9,+14°C, а местами воздух прогреется до +19°C, пройдут дожди.

Да!
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