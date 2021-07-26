Шторм с ливнем и шквалистым ветром пройдет в Кузбассе

Согласно данным градоначальника, днем 26 июля, а также в ночь на 27 июля на территории Кемеровской области ожидается ухудшение погодных условий. В частности, ветер усилится до 15-20 м/с, местами шквалистые порывы ветра достигнут скорости в 25-27 м/с.

Кроме того, в некоторых районах области пройдут ливни, грозы и град. Штормовое предупреждение глава Кемерова опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, ранее о неблагоприятных погодных условиях также предупреждали специалисты гидрометцентра.