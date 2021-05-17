Шойгу заявил о направления экспедиции из бойцов спецназа в Кемеровскую область

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Министр обороны Российской Федерации Сергей Щойгу заявил о планах российских спецподразделений отправиться в экспедиции по Кемеровской области в 2022 году.

Так, бойцы Сил специальных операций (ССО) российского министерства обороны в следующем году намерены посетить Кемеровскую область, а также Алтай и Горный Алтай, заявил в письме руководитель российского военного ведомства.


Отмечается, что экспедиция позволит военнослужащим получить все необходимые для работы навыки: обучит участников жизненно важным навыкам для выживания в суровых природных условиях.

Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, - они же не выживают, они живут нормальной полноценной жизнью, заявил министр в своем сообщении.

Ранее редакция Avokado сообщала, что учения у сотрудников силовых ведомств прошли накануне в кемеровской столице. Для выполнения задания был привлечен вертолет и боевая техника.

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