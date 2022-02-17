Событие запланировано на среду, 9 марта, в 19:00 по местному времени.

STILL ROCKIN’ YOU

QUEEN & SCORPIONS TOP HITS

C СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ

Праздник к нам приходит романтическим подарком - уникальным шоу STILL ROCKIN' YOU!Легендарные хиты QUEEN и SCORPIONS в мощнейшем союзе c симфоническим оркестром! Классика и рок, энергия и утонченность сливаются в единое целое, представая перед слушателями в своей неповторимой мистической красоте. Солист проекта музыкант Сергей Арутюнов, один их самых ярких

участников шоу "Голос", "Один в один", "На заре-2020" и других популярных музыкальных проектов.

STILL ROCKIN' YOU получило признание и множество хороших отзывов от музыкальных критиков и

фанатов рока и симфонической музыки. "Музыкальный материал QUEEN и SCORPIONS крайне сложен для воспроизведения как вокально, так и инструментально, но эти ребята настоящие профессионалы своего дела!" – отзываются зрители о шоу.

В программе собраны любимые и самые ожидаемые произведения: Still Loving You, Wind Of Change, Hurricane, Send Me An Angel, White Dov SCORPIONS, а также We Will Rock You, I Want To Break Free, Don't Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Radio Ga Ga, Show Must Go On QUEEN и многие другие

STILL ROCKIN' YOU - самое ожидаемое симфоническое шоу 2022 года!

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