"Песчаная сказка" – не просто новогоднее представление, это тематический спектакль с единым сюжетом. Таинственный, чарующий, притягательный, увлекающий в загадочный мир циркового искусства.

Роскошь и грация, благородство и отвага, страсть и нежность дают возможность зрителям совершить незабываемое путешествие в самое сердце Востока. Контраст холодных ночей пустыни и упоительного тепла оазиса, юмор, музыка и чудеса – создают яркое сказочное новогоднее шоу.

В сюжетную линию вплетены уникальные цирковые номера, представленные в лучших традициях продюсерского центра Гии Эрадзе "Королевский цирк". Каждый номер – эта целая история, в которой оживают загадочные герои и образы. Ловкие акробаты на мачте под руководством заслуженного артиста России Бориса Ким, головокружительные эквилибристы на рейнских колесах, акробаты на джамперах, мастера конной акробатики – жокеи, буффонадные жонглёры на моноциклах – семья Чугуновых, романтичные воздушные гимнасты на ремнях, искрометная клоунада и современный эстрадный балет – все это впечатлит даже самого взыскательного зрителя.

В новогоднем шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка" зрителей ждет встреча с очаровательными белоснежными самоедскими лайками, пятнистыми далматинцами, пушистыми шпицами, двугорбыми верблюдами, озорными обезьянами и райскими павлинами. Но главным сюрпризом новогоднего шоу станет единственный в мире аттракцион с группой гиппопотамов под руководством народного артиста России Тофика и его супруги Людмилы Ахундовых. Перед зрителями предстанут сразу три огромных полуторатонных африканских бегемота. Бытует мнение, что эти животные медлительные, неповоротливые и вовсе не поддаются дрессуре. Но наши четвероногие артисты докажут обратное! Находясь от зрителя на расстоянии вытянутой руки, эти тяжеловесы будут исполнять невероятные трюки, достойные книги рекордов Гиннесса! И конечно, даже в самых пустынных землях происходит волшебство, которое творят главные волшебники этого магического перехода из одного года в другой. Дед Мороз и Снегурочка на манеже Кемеровского цирка поздравят взрослых и детей с наступающим 2022 годом и услышат их самые сокровенные желания.

Новогоднее шоу Гии Эрадзе "Песчаная Сказка" подарит неповторимую атмосферу праздника и веселья для всей семьи!

Премьерные представления состоятся:

18 декабря (суббота) в 16:00;

19 декабря (воскресенье) в 15:00;

тел. кассы цирка: 8(3842)52-23-12; 8(3842)52-25-55;

сайт цирка: www.circus-kemerovo.ru

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