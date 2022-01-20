Шокированный кемеровчанин подверг свою жизнь опасности при пожаре

Инцидент произошел вблизи железнодорожного вокзала в Кемерове. Сотрудники Кузбасского линейного управления МВД России заметили пожар в одном из одноэтажных строений. Оказалось, что в окутанном дымом и огнем здании спал пожилой мужчина. Когда правоохранители разбудили кемеровчанина, он находился в состоянии шока. Мужчина, вместо того, чтобы покинуть дом, устремился внутрь, прямо под горящую балку, готовую обрушиться. Полицейские вывели пожилого кемеровчанина из здания и вынесли его вещи и документы.
"В результате пожара огонь повредил перегородки внутри здания, деревянное потолочное перекрытие и деревянную обрешетку крыши на общей площади 40 квадратных метров", ‒ сообщают в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.
Спасенный из огня мужчина рассказал правоохранителям, что занимался охраной здания.
Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО
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