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Сход вагонов с рейсов на автомобильную дорогу произошел в Анжеро-Судженске

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Неправильная схема крепления стала причиной схода нескольких вагонов c железнодорожных путей, которые нанесли значительный урон дорожному полотну в Анжеро-Судженске.

Об инциденте в районе улицы Ленинградской в городе Анжеро-Судженск рассказал глава округа Александр Рыбалко в своей социальной сети. Из текста публикации следует, что несколько вагонов свернули с железных путей и вылетели на асфальтированное полотно проезжей части.


В результате дорожное покрытие на участке трассы оказалось серьезно повреждено. На месте происшествия уже провели работы сотрудники МЧС, ГИБДД и представители дорожной службы.


Чиновник отметил, что причина произошедшего неправильный выбор схемы крепления вагонов транспортной компании "ЖД-СЕРВИС". Теперь за стоимость восстановления дороги будет отвечать собственник вагонов.

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