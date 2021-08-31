Сход вагонов с рейсов на автомобильную дорогу произошел в Анжеро-Судженске

Об инциденте в районе улицы Ленинградской в городе Анжеро-Судженск рассказал глава округа Александр Рыбалко в своей социальной сети. Из текста публикации следует, что несколько вагонов свернули с железных путей и вылетели на асфальтированное полотно проезжей части.

В результате дорожное покрытие на участке трассы оказалось серьезно повреждено. На месте происшествия уже провели работы сотрудники МЧС, ГИБДД и представители дорожной службы.

Чиновник отметил, что причина произошедшего – неправильный выбор схемы крепления вагонов транспортной компании "ЖД-СЕРВИС". Теперь за стоимость восстановления дороги будет отвечать собственник вагонов.