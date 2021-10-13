Со слов подписчиков сообщества во "ВКонтакте", речь идет об участки земли неподалеку от школы № 12, на улице Проспектная, 111, где образовалась незаконная свалка. На фотографиях, которые предоставила местная жительница, можно заметить, что по периметру колеистой дороги разбросан разносортный мусор: от коробок до использованный ламп.

– Свалка за 12 школой? Что это? Шлак и отходы вывозятся в центр города? – говорится в сообщении.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что стихийная свалка мусора привлекла внимание жительницы Кемеровской области. О находке она рассказала в социальных сетях.