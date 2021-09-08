Шквалистый ветер с грозой и до +2°C: синоптики рассказали о погоде в Кузбассе

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Метеорологи предупредили кузбассовцев о резком ухудшении погоды в ближайшие сутки.

По информации Кемеровского гидрометцентра, предстоящей ночью, 9 сентября, в Кемерове температура воздуха составит +8,+10°C, днем +13,+15°C. Пройдут кратковременные дожди.


По области местами в ночное время воздух охладится до +2,+7°C (при средних +8,+13°C). В светлое время суток ожидается +12,+17°C.

— Облачно с прояснениями, ночью местами, днем по всей области кратковременные дожди, в горах местами сильные, местами грозы, — рассказали специалисты.

При этом порывы ветра в областном центре могут достигать 17 м/с, а по региону — вплоть до 20 м/с.

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