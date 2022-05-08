Шквалистый ветер оставил за собой разрушения в Кемерове

Накануне, 7 мая, в Кемерове был зафиксирован шквалистый ветер. По данным Кемеровского гидрометцентра, его порывы достигали 22 метров в секунду.
Кемеровские власти рассказали, что утром от жителей поступили сигналы об упавших ветках деревьев, повреждении остановочных павильонов, кровли и баннеров. Оперативные службы устранили большинство последствий.
Ранее синоптики представили прогноз на праздничные дни в Кузбассе и рассказали о погоде, которая ожидает регион в мае.
Фото: Telegram / Илья Середюк
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