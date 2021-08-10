Шквалистый ветер и ливни: Кемеровская область окажется в центре высотного циклона

Как сообщается, со второй половины дня 10 августа погода в Кузбассе начнет меняться. С 11 августа регион окажется в центре высотного циклона, из-за которого в ближайшее время ожидаются дожди, ливни, шквалистое усиление ветра, грозы и град.

Помимо этого, в Кемеровской области повысится вероятность образования туманов. Как правило, они будут появляться утром и ночь при условии высокой влажности и перепада дневных и ночных температур.

Напомним, ранее редакция AVOKADO уже публиковала предупреждение синоптиков о надвигающейся непогоде.