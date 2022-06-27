Шквалистый ветер и град придут в Кузбасс 27 июня

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, сегодня, 27 июня, в Кузбассе прогнозируются дожди и грозы. Во время гроз – сильные дожди и град. Ветер местами усилится до 25 метров в секунду.

В связи с этим сотрудники ГУ МЧС по Кемеровской области призвали жителей региона к соблюдению мер предосторожности. Если сильный ветер застал на улице, не следует пережидать непогоду возле стен домов, рекламных конструкций, недостроенных зданий и под деревьями. Все окна и форточки следует закрыть, а также убрать с подоконников предметы, которые могут быть подхвачены потоком воздуха.

При непогоде необходимо, по возможности, оставаться в помещении, а также позаботиться о безопасности детей, пожилых и маломобильных. Все электроприборы следует отключить из сети.

– В грозу или при появлении ее первых признаков купание, а также выход на воду на плавсредствах, крайне опасны, – отметили в пресс-службе регионального МЧС.

Также рекомендуется оставить автомобиль в гараже или на крытой стоянке, а при движении соблюдать повышенные меры осторожности, безопасный скоростной режим и дистанцию.