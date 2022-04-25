Школы Кузбасса начали день с гимна России

Школы Кемеровской области завели новую традицию. Теперь каждый понедельник ученики будут исполнять гимн Российской Федерации и поднимать флаг страны.
– Сегодня присутствовал на линейке в школе № 13» Новоильинского района. Теперь еженедельно, по понедельникам здесь проходить такое мероприятие, – написал глава Новокузнецка Сергей Кузнецов в своих соцсетях.
Нововведения предложили в ходе заседаниия наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которую поддержал Владимир Путин.
Сообщается, что правом поднимать флаг будут наделены ученики отличившиеся в учебе и спорте.
Загрузка комментариев