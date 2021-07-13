Школы и детсады в Кемерове получали поддельные продукты

Исходя из информации, предоставленной в пресс-службе надзорного органа, известно, что между МБУ «Комбинат питания» и коммерческой организацией были заключены муниципальные контракты на поставку продуктов питания, а именно – сливочного масла и творога. Указанную продукцию необходимо было привозить в школы и детсады в Кемерове.

В текущем году МБУ «Комбинат питания» данные продукты получило. Их проверили в лаборатории и оказалось, что продукция не является сливочным маслом и творогом, поскольку она фальсифицирована.

- В результате преступных действий бюджету г. Кемерово причинен материальный ущерб в размере более 26 млн руб. – уточнили в прокуратуре.

Прокурор обратился к главе Кемерова с предостережением о недопустимости использования поддельной продукции для обеспечения детского питания в образовательных учреждениях.

По материалам, собранным прокуратурой, было возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Ведется предварительное расследование. Как уточнили в прокуратуре, двое обвиняемых были помещены стражу, еще двое попали под домашний арест.