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Школьные базары откроются на два дня в Кемерове

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Ярмарки для учащихся общеобразовательных учреждений откроются в кузбасской столице в преддверии нового учебного года. О местах, где в течение двух дней горожане смогут приобрести товары для детей-школьников, рассказали в местной мэрии.

Школьные базары пройдут не только в Кемерове, но и по всему Кузбассу 20 и 21 августа. Инициатива по их проведению была сформирована губернатором шахтерского края Сергеем Цивилевым для того, чтобы взрослые жители региона могли подготовить своих детей к грядущим занятиям.

- На школьных базарах будет представлен широкий ассортимент одежды, обуви, ранцев, канцелярских товаров, учебной литературы, а также школьно-письменных принадлежностей, - уточнили в администрации областной столицы.

Таким образом, школьные базары в Кемерове будут организованы по следующим адресам:

  • ул. Радищева, западнее здания № 4 (центральная часть ул. Патриотов);
  • ул. В. Волошиной, юго-западнее здания №15;
  • пр. Кузнецкий, южнее здания № 108;
  • ул. 40 лет Октября, № 18 (площадь Дворца культуры им. 50-летия Октября).

Вместе с этим, ярмарки со школьными принадлежностями откроются и в ряде торговых объектов города, специализирующихся на реализации продовольственной и непродовольственной продукции:

  • гипермаркет «Лента», пр. Кузнецкий, 33;
  • гипермаркет «Лента», пр. Ленинградский, 28в;
  • гипермаркет «Лента», ул. Баумана, 20;
  • гипермаркет «Магнит», пр. Октябрьский, 57;
  • гипермаркет «Магнит», ул. Терешковой, 1а;
  • торговый центр «Metro Cash & Carry»;
  • магазин «Детский мир», пр. Октябрьский, 57;
  • магазин «Детский мир», пр. Московский, 19;
  • магазин «Детский мир», пр. Кузнецкий, 33а;
  • магазин «Детский мир», пр. Шахтеров, 54 и др.

Приобрести одежду для ребенка в рамках проведения школьных базаров горожане смогут в следующих магазина:

  • гипермаркет «Империя», пр. Ленинградский, 28/1;
  • «Успех», пр. Шахтеров, 54, пр. Ленина, 90/2;
  • рынок «Дружба», ул. Тухачевского, 58а;
  • ТЦ «Легенда», пр. Кузнецкий, 108;
  • магазин «Простор», пр. Советский, 25;
  • магазины одежды и обуви «ФэмилиФест», пр. Ленина, 7, пр. Октябрьский, 97а, пр. Шахтеров, 54;
  • магазин «Мир одежды и обуви», б-р Строителей, 48;
  • магазин «Планета», ул. Тухачевского, 50/5;
  • магазины «Детский мир».

Напомним, что ранее редакция AVOKADO сообщала о том, что в Роспотребнадзоре и Минобрнауки региона рассказали о правилах, который будут действовать в школах в новом учебном году на фоне распространения коронавируса. Подробности читайте в нашей новости.

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