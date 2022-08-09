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Школьные базары начали работу в Новокузнецке

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Власти южной столицы Кузбасса назвали места продажи школьных принадлежностей.

В Новокузнецке начали работу школьные ярмарки. Горожане смогут приобрести товары для школьников по нескольким адресам. Так, торговые палатки установлены на Площади общественных мероприятий в Центральном районе. Кроме того, школьные принадлежности продаются в гипермаркете "Лента" на улице Транспортной и магазинах "Мария-Ра", о чем сообщил глава города Сергей Кузнецов.

‒ Также торговля школьными товарами ведется на открытых площадках в Заводском районе по адресам: ООО "ТК Садовая", Селекционная, 11, ‒ рассказал градоначальник в своем Telegram-канале.

Посетить ярмарки можно будет до начала учебного года.

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