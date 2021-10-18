Школьницы изрисовали красками мемориальный комплекс ВОВ в Новокузнецке

Сообщается, что мемориальный комплекс в память о погибших в Великой Отечественной войне, расположенный в поселке Абагур-Лесной, разрисовали две девочки 12 и 13 лет.

‒ Девочки приехали в населенный пункт погулять, купили гуашь и нанесли ею на памятник свои имена и имена своих друзей. Они пояснили, будто таким образом хотели сделать поселок красочнее, ‒ отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Инспекторами по делам несовершеннолетних были проведены профилактические беседы со школьницами и их родителями.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что инцидентом заинтересовался следственный комитет Кузбасса.