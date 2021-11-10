Школьница в синем пуховике пропала без вести в Новокузнецке

Сотрудники поискового отряда "Лиза Алерт" объявили о старте поисков Арины Порфиненко 2008 года рождения. Девочка ушла из школы в неизвестном направлении 9 ноября 2021 года.

На момент исчезновения юная новокузнечанка была одета в темно-синий пуховик до колен с капюшоном, темно-синий свитер, темно-синие джинсы, черные сапоги и серую шапку. С собой у девочки был черный рюкзак, сообщают волонтеры поискового отряда.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении подростка, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.