Школьница в красной куртке пропала без вести в Кузбассе

Представители ПО "Лиза Алерт" опубликовали в соцсетях ориентировку на поиски Атяжкиной Арины Владиславовны 2006 года рождения, проживающей в пгт. Верх-Чебула Чебулинского района. Ребенок ушел в неизвестном направлении 17 сентября и не вернулся домой.

Девочка ростом 160 см, нормального телосложения, кареглазая со светло-русыми волосами. Была одета в красную куртку, черную футболку, черное трико и белые кроссовки.

Сообщить сведения о предполагаемом месте нахождения школьницы можно по номерам 8-800-700-54-52 или 112.