Школьница в красной футболке пропала без вести в Кузбассе

В Кузбассе начались поиски пропавшей Гвызиной Виктории Сергеевны 2005 года рождения, которая 31 августа ушла из дома и не вернулась. Подросток проживает в деревне Новопокровка Ленинск-Кузнецкого района.

Согласно ориентировке поисковиков, опубликованной в группе "Лиза Алерт", девочка ростом 170 см, нормального телосложения с темно-русыми волосами и карими глазами. Последний раз ее видели в красной футболке, синих спортивных штанах, темно-серых кроссовках.

Всех, кто владеет сведениями о возможном местонахождении пропавшей, волонтеры просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.