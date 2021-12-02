Школьница попала под колеса маршрутки в Кемерове

Сегодня, 2 декабря, примерно в 7:00 утра на улице Инициативной в Кемерове произошло ДТП, в результате которого пострадала девочка-подросток. По информации городской ГИБДД, инцидент произошел на нерегулируемом пешеходном переходе.

По словам очевидцев, маршрутка наехала передними колесами на семиклассницу, которая обучается в местной школе. В результате инцидента девочка была серьезно травмирована.

‒ Увезли на скорой с переломами. В момент наезда водитель маршрутки отвлекся на пассажиров, которые платили за проезд. По-моему, девочка – это жертва системы! Почему кондукторов нет в маршрутках? ‒ рассказал очевидец сайту VSE42.Ru.

Прибывший на место экипаж "скорой" госпитализировал пострадавшую.