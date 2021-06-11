Школьница передала кемеровскому планетарию снимки редкого затмения

В Inatagram-аккаунте кемеровского планетария и обсерватория, расположенного в одном из университетов города, появился новый пост с серией снимков редкого астрономического явления.

В тексте публикации указано, что на кадрах запечатлена частичная фаза солнечного затмения от 10 июня 2021 года. Как оказалось, автором фотографий оказалась школьница из 11 класса, которой удалось запечатлеть феномен в разных ракурсах.

– Место: астрономическая площадка планетария КемГУ. Время кемеровское: 18:06 — 19:07, – указали в посте.

Ранее редакция Avokado сообщала, что жители кузбасской столицы на просторах Сети опубликовали фотографию, на которой запечатлено частичное солнечное затмение.