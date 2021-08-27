Школьница и трое человек с патологиями скончались в Кузбассе после заражения COVID-19

По данным местных властей на утро последней пятницы лета, 27 августа, на территории Кемеровской области умерли еще четверо пациентов с COVID-19.
– У мужчины 1939 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Юрге.
У подростка 2007 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, иммунодефицитного состояния, анемии. Она проживала в Ленинске-Кузнецком, – говорится в сводке.
Общее количество смертей, по информации властей, достигло 1 118 человек. Также за день медики выявили новые случаи заражения. Всего в регионе медицинскую помощь получают 1 000 пациентов с диагнозом COVID-19.
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