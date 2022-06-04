Школьница без вести пропала в Кузбассе

Согласно данным волонтеров, 2 июня 13-летняя Алена Корх из города Белово ушла из дома в неизвестном направлении. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Ростом пропавшая 150 сантиметров. У нее нормальное телосложение, русые волосы и голубые глаза. В момент исчезновения она было одета в темно-синюю куртку, розовую майку, джинсовые леггинсы, черные ботинки и розовую кепку.

Информацию о местоположении школьницы можно сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.