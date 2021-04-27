Школьница без прав ездила на занятия на автомобиле в Кузбассе

Местные жители в деревне Ивановка стали свидетелями того, как несовершеннолетняя горожанка самостоятельно управляет автомобилем без взрослых. Об увиденном кузбассовцы сообщили полицейским. На адрес, указанный в обращении, выехали сотрудники госавтоинспекции.

В деревне им удалось оперативно установить автомобиль юной правонарушительницы. «Мицубиси», которым управляла школьница, остановили. На место прибыли и родители горожанки, которые и позволили ей использовать машину без прав.

- В присутствии родителей юная автомобилистка рассказала, что таким образом добиралась до образовательной организации, где в настоящее время учится, при этом водительского удостоверения она не имела, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении школьницы были составлены несколько протоколов: по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством» и по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра».

Помимо того, разъяснительная беседа была проведена и с родителями юной нарушительницы. В их отношении также был составлен протокол по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».