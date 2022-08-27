Школьница бесследно пропала в кузбасском городе

Мать девочки обратилась в полицию накануне вечером. Женщина рассказала, что ее дочь днем около 16:00 вышла из дома и обратно уже не вернулась. Тогда же родительница попыталась найти ребенка самостоятельно, но не смогла.

Были организованы поиски, однако до сих пор установить местонахождение подростка не удалось. Правоохранители обратились за помощью к жителям области.

По данным ГУ МВД по Кузбассу, разыскивается 15-летняя Алина Витальевна Удалова. Приметы: рост 145 см, среднее телосложение, волнистые темно-русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в черную футболку и бриджи того же цвета, белые кроссовки. Стоит отметить, что к поискам подключились и волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Ориентировка на несовершеннолетнюю прокопчанку появилась в социальных сетях отряда.

Если вам что-либо известно о том, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону 8-384-661-50-40 или 102.