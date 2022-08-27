+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Школьница бесследно пропала в кузбасском городе

0
Фото:  

Правоохранители начали искать пропавшую в Прокопьевске 15-летнюю девочку, которая вышла из дома, но к родным так и не вернулась.

Мать девочки обратилась в полицию накануне вечером. Женщина рассказала, что ее дочь днем около 16:00 вышла из дома и обратно уже не вернулась. Тогда же родительница попыталась найти ребенка самостоятельно, но не смогла.


Были организованы поиски, однако до сих пор установить местонахождение подростка не удалось. Правоохранители обратились за помощью к жителям области.


По данным ГУ МВД по Кузбассу, разыскивается 15-летняя Алина Витальевна Удалова. Приметы: рост 145 см, среднее телосложение, волнистые темно-русые волосы до плеч, карие глаза. Была одета в черную футболку и бриджи того же цвета, белые кроссовки. Стоит отметить, что к поискам подключились и волонтеры ПСО "Лиза Алерт". Ориентировка на несовершеннолетнюю прокопчанку появилась в социальных сетях отряда.


Если вам что-либо известно о том, где может находиться пропавшая, сообщите об этом по телефону 8-384-661-50-40 или 102.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/39485

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined