Школьники в Шерегеше остались голодными из-за отсутствия поваров

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Жительница поселка в Таштагольском районе Кузбасса возмутилась тем, что ее ребенок был вынужден голодать из-за не вышедших на работу сотрудников столовой.

Соответствующее сообщение появилось на платформе "Кузбасс-Онлайн". Жительница Шерегеша заявила, что 11 января некоторым детям в школе №11 пришлось остаться голодными на весь учебный день. Женщина рассказала, что ее дочь, ученица третьего класса, пришла из-за этого домой в слезах.

‒ Родителей не предупредили,что столовая не работает, ‒ пожаловалась жительница поселка, отметив при этом, что учителя старших классов родителей в известность поставили.

Администраторы портала сообщили, что ситуация с организацией питания школьников была взята на контроль администрацией.


‒ Действительно, в связи невыходом поваров на работу 11.01.2022 года без предупреждения, питание в образовательной организации было приостановлено на один день, ‒ говорится в ответе.

Специалисты подчеркнули, что горячее питание в школе восстановят с 13 января. Причину внезапного отсутствия поваров администраторы портала не обозначили.

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