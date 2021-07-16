Школьники в Кузбассе начнут питаться по новому меню

Эксперты переработали сезонное меню на осенний период, уточнили в министерстве. Новый список блюд разнообразен и сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. В ходе его разработки технологами были отработаны все предложения и замечание родителей, а также организаторов питания. Из изменений выделяют: замену ряда блюд, корректировки в рецептуре, добавление новинок.

- В начале нового учебного года состоятся дегустации блюд осеннего меню для обучающихся и родителей из комиссий по «Родительскому контролю» за школьным питанием, которые дадут свою оценку новому меню, - приводят слова рассказала руководитель регионального центра компетенций по организации школьного питания Анастасии Паньковой в министерстве.

Также с ее слов известно, что в меню школьников могут попасть не все блюда, что обусловлено тем, что питание в столовых общеобразовательных учреждений организуется по принципу щадящего. То есть готовка пищи производится с использованием определенных способов: варки, тушения, запекания и приготовления на пару. Кроме того, уточняется, что при формировании меню исключено и использование продуктов, имеющих раздражающие свойства.