Школьники в Кемерове попробовали блюда из нового «осеннего» меню

Изменения «осеннего» школьного меню были подготовлены специалистами Центра компетенций в сфере организации школьного питания Кузбасса.

- В течение предыдущего учебного года проводились исследования и анализ текущего меню, собирались замечания и предложения от школьников, родителей и организаторов питания в регионе, - уточнили в министерстве образования Кузбасса.

Всего в измененный список блюд вошли более 300 наименований. Из тех позиций, которые были впервые представлены в школьных столовых, специалисты отмечают: куриный суп с булгуром, помидорами и болгарским перцем; томатный суп с курицей, фасолью и овощами; фритатта с овощами; творожная запеканка с шоколадными слоями; горячий бутерброд с помидорами и сыром; полезный салат из морской капусты и другое.

Однако новинки появились не только в перечне съестных блюд: в меню школьники также увидят ранее отсутствовавшие яблочно-ананасовый, яблочно-клубничный (с лимоном) и апельсиновый напитки.

Напомним, что ранее редакция AVOKADO сообщала о планах властей по введению изменений в сфере школьного питания в Кузбассе.