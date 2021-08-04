Школьники в Кемерове попробовали блюда из нового «осеннего» меню

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Новый перечень блюд, вошедший в модернизированное сезонное меню, презентовали для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений кузбасской столицы.

Изменения «осеннего» школьного меню были подготовлены специалистами Центра компетенций в сфере организации школьного питания Кузбасса.

- В течение предыдущего учебного года проводились исследования и анализ текущего меню, собирались замечания и предложения от школьников, родителей и организаторов питания в регионе, - уточнили в министерстве образования Кузбасса.

Всего в измененный список блюд вошли более 300 наименований. Из тех позиций, которые были впервые представлены в школьных столовых, специалисты отмечают: куриный суп с булгуром, помидорами и болгарским перцем; томатный суп с курицей, фасолью и овощами; фритатта с овощами; творожная запеканка с шоколадными слоями; горячий бутерброд с помидорами и сыром; полезный салат из морской капусты и другое.


Однако новинки появились не только в перечне съестных блюд: в меню школьники также увидят ранее отсутствовавшие яблочно-ананасовый, яблочно-клубничный (с лимоном) и апельсиновый напитки.


Напомним, что ранее редакция AVOKADO сообщала о планах властей по введению изменений в сфере школьного питания в Кузбассе.

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