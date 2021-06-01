Школьники поучаствовали в экскурсии по зданию правительства Кузбасса вместе с губернатором

В рамках мероприятия дети прошлись по зданию правительства, где осмотрели коллекцию минералов и полезных ископаемых, добытых в Кузбассе, картины и зал заседаний. Также губернатор показал школьникам редкий экземпляр спецвыпуска советского журнала "СССР на стройке", выпущенного в феврале 1935 года и посвященного Кузбассу, а также проект музейно-театрального комплекса культурного кластера.

Кроме того, Сергей Цивилев ответил на несколько вопросов от детей. Например, любимыми местами губернатора оказались реки и горы региона. Об этом сообщается на сайте областной администрации.