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Школьники поучаствовали в экскурсии по зданию правительства Кузбасса вместе с губернатором

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В здании правительства Кемеровской области прошла экскурсия с участием школьников, которую провел губернатор региона Сергей Цивилев.

В рамках мероприятия дети прошлись по зданию правительства, где осмотрели коллекцию минералов и полезных ископаемых, добытых в Кузбассе, картины и зал заседаний. Также губернатор показал школьникам редкий экземпляр спецвыпуска советского журнала "СССР на стройке", выпущенного в феврале 1935 года и посвященного Кузбассу, а также проект музейно-театрального комплекса культурного кластера.


Кроме того, Сергей Цивилев ответил на несколько вопросов от детей. Например, любимыми местами губернатора оказались реки и горы региона. Об этом сообщается на сайте областной администрации.


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