Школьники и студенты в Кузбассе вновь могут воспользоваться скидкой на проезд

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Новый учебный год вернул для учащихся в Кемеровской области возможность сэкономить на приобретении билетов пригородного сообщения.

В 2021 году в Кузбассе с 1 сентября по 31 мая 2022-го студенты и школьники могут воспользоваться 50% скидкой на проезд в пригородных поездах.


Для того, чтобы сэкономить, учащимся при приобретении билета необходимо представить документ, подтверждающий статус школьника или студента. В первом случае подойдет справка учащегося с печатью, во втором – студенческий билет или билет учащегося очной формы с отметкой о продлении на учебный год, уточнили "Кузбасс-пригород"


Отмечается также, что скидка действительна только при оформлении разовых билетов в одном направлении, в прямом и обратном направлении, а также при приобретении абонементных билетов.


Возможность сэкономить на поездках пригородным сообщением доступна и для учащихся в Томской области. Срок действия соответствующей льготы: с 1 сентября текущего года по 15 июня 2022-го.

Да!
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