Школьник погиб под колесами поезда в Кузбассе

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В Анжеро-судженске на железной дороге поезд насмерть сбил 14-летнего подростка.

Около станции Анжерская-Западная-Анжерская на железной дороге произошел смертельный инцидент с 14-летним мальчиком. Предварительно установлено, что в момент происшествия подросток стоял на рельсах в ожидании прохождение состава по соседнему пути со стороны вокзала.


Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, внимание несовершеннолетнего в момент трагедии было привлечено в сторону идущего поезда и по этой причине он не заметил другой грузовой состав, от удара с которым погиб.


Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения ему не удалось. Подросток скончался от полученных травм на месте.


В ведомстве напомнили гражданам об опасности пересечения железнодорожных путей, особенно прослушивая музыку в наушниках. Человека, в случае если он зацепит мельчайшую деталь движущегося поезда, может с легкостью затянуть под колеса, что в конечном итоге приведет к смерти.

Да!
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