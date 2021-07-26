Школьник погиб под колесами поезда в Кузбассе

Около станции Анжерская-Западная-Анжерская на железной дороге произошел смертельный инцидент с 14-летним мальчиком. Предварительно установлено, что в момент происшествия подросток стоял на рельсах в ожидании прохождение состава по соседнему пути со стороны вокзала.

Как сообщили в управлении на транспорте МВД России по СФО, внимание несовершеннолетнего в момент трагедии было привлечено в сторону идущего поезда и по этой причине он не заметил другой грузовой состав, от удара с которым погиб.

Отмечается, что машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения ему не удалось. Подросток скончался от полученных травм на месте.

В ведомстве напомнили гражданам об опасности пересечения железнодорожных путей, особенно прослушивая музыку в наушниках. Человека, в случае если он зацепит мельчайшую деталь движущегося поезда, может с легкостью затянуть под колеса, что в конечном итоге приведет к смерти.