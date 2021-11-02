Школьник из Новокузнецка "торговал" детьми в Сети

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Стражи закона разоблачили школьника из южной столицы Кузбасса, который распространял слухи о торговле детьми из-за непослушания младшей сестры.

Информация о торговле людьми, которая появилась на просторах Сети, заинтересовала стражей закона. После обнаружения публикации они приступили к проверке данных.


В ходе расследования удалось установить, что сообщение оказалось фейком, а к слухам причастен 12-летний новокузнечанин.

Он пояснил, что специально создал аккаунт на сайте, разместил информацию со своего телефона и таким образом хотел припугнуть 9-летнюю сестру, которая его не слушалась прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

Вскоре недостоверная публикация о "продаже" несовершеннолетнего оказалась удалена. Сотрудники полиции связались с родителями лжеторговца и провели с ним профилактическую беседу.

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