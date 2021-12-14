Кемеровский школьник задал видеовопрос участникам третьей игры зимней серии "Что? Где? Когда?". Мальчик показал один из предметов, который использовался шорцами в быту и попросил угадать его назначение. Исходя из схожей формы, знатоки предположили, что это ‒ весло. Кроме того, высказывались версии о том, что предмет является снегоходом, средством для передачи еды или ограждением от снегопада. Однако верный ответ оказался совершенно другим.

Юный кемеровчанин пояснил, что данный предмет служил в качестве приспособления для маневрирования на лыжах. Обыграв знатоков, школьник сначала выиграл 70 000 рублей, после чего приз увеличили до 150 000, так как вопрос признали лучшим за игру.