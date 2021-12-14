Школьник из Кузбасса обыграл знатоков в "Что? Где? Когда?"

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Ученик младших классов из столицы Кемеровской области смог задать участникам популярной телеигры вопрос, на который у них не нашлось ответа.

Кемеровский школьник задал видеовопрос участникам третьей игры зимней серии "Что? Где? Когда?". Мальчик показал один из предметов, который использовался шорцами в быту и попросил угадать его назначение. Исходя из схожей формы, знатоки предположили, что это ‒ весло. Кроме того, высказывались версии о том, что предмет является снегоходом, средством для передачи еды или ограждением от снегопада. Однако верный ответ оказался совершенно другим.


Юный кемеровчанин пояснил, что данный предмет служил в качестве приспособления для маневрирования на лыжах. Обыграв знатоков, школьник сначала выиграл 70 000 рублей, после чего приз увеличили до 150 000, так как вопрос признали лучшим за игру.

Да!
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