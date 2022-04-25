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Школьник из Кемерова пришел с занятий домой со сломанным позвонком

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Кемеровчанка рассказала в соцсетях о своем сыне, которому в результате драки в школе сломали позвоночник.

Жительница столицы Кузбасса в соцсетях поделилась информацией об инциденте, произошедшем с ее сыном.


В результате потасовки с тремя другими мальчиками, один из них упал на ребенка. У несовершеннолетнего заболела спина и его отправили домой, не оказав никакой помощи.

– Сын со слезами дошел до дома, мне пришлось самой везти его в травмпункт, – делится автор.

В медучреждении ребенку сделали рентген, однако прочитать его не смогли. Сделав на следующий день, в пятницу, МРТ, мальчику предложили госпитализацию только в понедельник.


Один из медиков сообщил матери, что у ребенка компрессионный перелом. После этого женщина начала обращаться в несколько инстанций.

– Директор школы не отвечает на мои звонки, за все это время я не смогла добиться с ней аудиенции <...> Сейчас время уходит, завуч пытается замять дело. Мол никто вам выплачивать не будет ничего, – сказано в сообщении.

Представители Минздрава Кузбасса отреагировали на появившийся пост и сказали, что направили сообщение специалисту Кузбасской областной детской клинической больницы имени Ю.А. Атаманова для разъяснения сложившейся ситуации.

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