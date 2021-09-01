Время стремительно бежит — и вот еще вчерашние дошколята ступили на порог новой жизни и стали первоклассниками. В этом году в первый класс отправятся 7 500 юных кемеровчан. Школьная пора открывает новые двери не только для малышей, но и для ребят постарше: некоторых ждут экзамены, олимпиады и прочие ответственные этапы. В общей сложности в Кемерове к обучению приступят более 64,5 тысяч школьников.

Праздничные мероприятия прошли также и в высших учебных заведениях города. Фотокорреспондент Андрей Зонин побывал на торжественных линейках и запечатлел моменты начала нового учебного года.