"Школьная пора": торжественные линейки прошли в Кемерове 1 сентября

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Для российских школьников прозвенел первый в новом учебном году звонок. Юные жители Кемерова не стали исключением и отпраздновали 1 сентября на торжественных линейках.

Время стремительно бежит — и вот еще вчерашние дошколята ступили на порог новой жизни и стали первоклассниками. В этом году в первый класс отправятся 7 500 юных кемеровчан. Школьная пора открывает новые двери не только для малышей, но и для ребят постарше: некоторых ждут экзамены, олимпиады и прочие ответственные этапы. В общей сложности в Кемерове к обучению приступят более 64,5 тысяч школьников.


Праздничные мероприятия прошли также и в высших учебных заведениях города. Фотокорреспондент Андрей Зонин побывал на торжественных линейках и запечатлел моменты начала нового учебного года.

Фото: Avoka.do
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