Школа-интернат кузбасского города отправила учеников на удаленку из-за проблем с отоплением

В социальных сетях губернатора под одним из постов появился гневный комментарий от местной жительницы, которая была возмущена фактом закрытия осинниковской школы-интерната.

— Дети с особым развитием вынуждены были покинуть данное заведение и обучаться дома!! Почему никто об этом ничего не говорит (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.), — написала местная жительница.

Власти Осинников отреагировали на данный комментарий, что они ознакомлены с проблемой и для ее решения подключили здание к модульной котельной. На данный момент температура в помещении составляет 21-23 градуса.

Точной даты когда дети вернутся к обычному обучению нет.