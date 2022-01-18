Школа-интернат кузбасского города отправила учеников на удаленку из-за проблем с отоплением

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Жительница Осинников поделилась информацией о том, что из-за перебоев в работе отопления школьники отправились учиться в домашних условиях.

В социальных сетях губернатора под одним из постов появился гневный комментарий от местной жительницы, которая была возмущена фактом закрытия осинниковской школы-интерната.

— Дети с особым развитием вынуждены были покинуть данное заведение и обучаться дома!! Почему никто об этом ничего не говорит (орфография и пунктуация автора сохранены - прим. ред.), — написала местная жительница.

Власти Осинников отреагировали на данный комментарий, что они ознакомлены с проблемой и для ее решения подключили здание к модульной котельной. На данный момент температура в помещении составляет 21-23 градуса.


Точной даты когда дети вернутся к обычному обучению нет.


Да!
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