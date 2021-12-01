Шестилетняя кемеровчанка попала в больницу из-за пьяного водителя

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Житель кузбасской столицы предстанет перед судом после ДТП, в котором пострадали его пассажирки, одной из которых была шестилетняя девочка.

Установлено, что 34-летний кемеровчанин передвигался ночью по улице Терешковой на автомобиле "Mazda Axela". Будучи пьяным, он не справился с управлением и наехал на дорожный знак, из-за чего транспортное средство перевернулось. В иномарке при этом находились две пассажирки 6 и 24 лет, которые в результате аварии получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы.


Следователи завершили расследование уголовного дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", возбужденного в отношении нарушителя, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Дело будет рассмотрено в суде Ленинского районного суда.


Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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