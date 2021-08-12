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Шестилетняя девочка в Кемерове попала на операционный стол из-за травмы промежности

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В одну из больниц кузбасской столицы поступила девочка, которая во время катания на велосипеде получила травму промежности.

Как сообщается, в отделение гинекологии № 2 кемеровского перинатального центра попала шестилетняя девочка. Она каталась на велосипеде и в какой-то момент ударилась о раму своего двухколесного транспорта. После этого у нее началось сильное кровотечение.


По словам медиков, определить характер повреждений из-за обилия крови было сложно, поэтому ребенка перевели в операционную. Оказалось, что травма половых органов в данном случае действительно потребовала хирургического вмешательства.

- Часто причиной подобных случаев становится удар промежностью. Как результат - разрывы слизистой, повреждение сосудов, - отметили специалисты на странице центра в социальных сетях.

В результате операция прошла успешно под внутривенным наркозом.

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