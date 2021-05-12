Шестилетний ребенок пострадал в ДТП с четырьмя автомобилями на трассе в Кузбассе

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Инцидент на дороге произошел в Новокузнецком районе. Из-за аварии с участием четырех транспортных средств травмировались двое: водитель одной из иномарок и несовершеннолетний пассажир второго автомобилиста.

ДТП на трассе в Новокузнецком районе произошло еще во вторник, 10 мая. Тогда на 243 километре автодороги «Бийск-Мартыново-Кузедеево-Новокузнецк» столкнулись четыре транспортных средства.

Исходя из информации, которая была собрана предварительно, автомобилист, находившийся за рулем автомобиля Вольксваген Тигуан выбрал небезопасную скорость для своего перемещения и в какой-то момент не учел дорожные условия, а именно сужение проезжей части и ограничение видимости, связанное с проведением ремонтных работ, из-за чего въехал в припаркованные на «встречке» Митсубиси Аутлэндер и Хонда Домани. Из-за столкновения последний автомобиль отбросило на четвертую машину – Тойота Хайлюкс.

- В результате ДТП травмы получил водитель автомобиля Вольксваген Тигуан, ему назначено амбулаторное лечение, а также несовершеннолетний пассажир автомобиля Хонда Домани, - сообщили в ГИБДД Новокузнецкого района.

Урон, полученный ребенком, удалось значительно сократить благодаря тому, что он находился в детском удерживающем устройстве. Шестилетнему мальчику удалось отделаться незначительными ушибами.


Сейчас полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия, описанного выше. Процессуальное решение будет вынесено по итогам проверки.

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