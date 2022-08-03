Шестилетний ребенок попал под машину на парковке в Новокузнецке

Госавтоинспекция в Новокузнецке попросила откликнуться очевидцев автоаварии, произошедшей 15 июля текущего года на территории у ТЦ, расположенного на улице Вокзальной, 10А. В ДТП пострадал ребенок. Чтобы выяснить подробности произошедшего, журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу.

По имеющимся данным, инцидент случился в 19:00 на парковке у торгового центра. Ребенок 2016 года рождения шел из ТЦ вместе с мамой. Предварительно, в какой-то момент шестилетний горожанин выбежал из-за стоявшего автомобиля прямо под колеса Kia Sportage и получил травмы. Водитель с места ДТП скрылся, однако позже был обнаружен правоохранителями.



Для установления полной картины ГИБДД Новокузнецка просит очевидцев или граждан, располагающих информацией, обратиться в отдел ГИБДД г. Новокузнецка по адресу улица Покрышкина, 18А/3, по телефону 45-62-31 (дежурная часть) или 89133349211.