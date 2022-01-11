Шестилетний кузбассовец за рулем квадроцикла попал в ДТП

Сигнал о ДТП на улице Новокузнецкой в городе Полысаево поступил стражам закона накануне в понедельник, 10 января. Оказалось, что участниками происшествия стали женщина за рулем иномарки и шестилетний ребенок, который самостоятельно управлял мототехникой.

Инспекторы ГИБДД установили, что маленький мальчик катался на квадроцикле с отцовского разрешения. В результате с отцом и сыном полицейские провели профилактическую беседу. На мужчину составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Никто в аварии не пострадал.