Шестилетний кузбассовец за рулем квадроцикла попал в ДТП

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В Кузбасском городе несовершеннолетний ребенок во время самостоятельного управления транспортом стал участником ДТП.

Сигнал о ДТП на улице Новокузнецкой в городе Полысаево поступил стражам закона накануне в понедельник, 10 января. Оказалось, что участниками происшествия стали женщина за рулем иномарки и шестилетний ребенок, который самостоятельно управлял мототехникой.


Инспекторы ГИБДД установили, что маленький мальчик катался на квадроцикле с отцовского разрешения. В результате с отцом и сыном полицейские провели профилактическую беседу. На мужчину составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Никто в аварии не пострадал.

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