Шестеро зараженных вирусом COVID-19 кузбассовцев скончались за сутки

По данным местных властей к среде, 11 августа, скончались еще шестеро кузбассовцев от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
– У женщины 1961 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Прокопьевске.
У женщины 1943 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сахарного диабета. Она проживала в Новокузнецке.
У мужчины 1973 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Новокузнецке.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии центральной нервной системы. Она проживала в Полысаево.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Киселевске.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета, хронических заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта, патологии эндокринной системы. Она проживала в Прокопьевске, – указано в свежей сводке.
Стоит отметить, что суточный прирост больных в регионе составил 192 человека. Всего с начала пандемии COVID-19 заразились китайским вирусом 48 240 кузбассовцев, а скончались 1 035 из них. В настоящий момент в медицинских учреждениях необходимую помощь получают 1 893 пациентов, под пристальным наблюдением специалистов находятся 12 741 жителей региона.
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