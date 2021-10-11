Шестеро зараженных коронавирусом кузбассовцев погибли

За минувшие 24 часа кузбасские медики подтвердили смерть еще шестерых человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1959 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Гурьевском муниципальном округе.

У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.

У мужчины 1957 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юргинском муниципальном округе.

У мужчины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.

У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске,– говорится в сводке за 11 октября.

В то же время количество зараженных COVID-19 кузбассовцев продолжает увеличиваться. К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 785. При этом 56 221 пациентов выздоровели, а 1 356 – не смогли перенести заболевание и скончались. Под наблюдением остаются 11 696 человек, получают лечение – 1 208.