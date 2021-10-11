Шестеро зараженных коронавирусом кузбассовцев погибли

0
Фото:  

В Кемеровской области выросло количество жертв китайского вируса, названы сопутствующие заболевания у погибших.

За минувшие 24 часа кузбасские медики подтвердили смерть еще шестерых человек, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция".

– У женщины 1959 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Гурьевском муниципальном округе.
У мужчины 1949 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Он проживал в Кемерове.
У мужчины 1957 года рождения двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Юргинском муниципальном округе.
У мужчины 1989 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.
У женщины 1951 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Прокопьевске.
У мужчины 1967 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Прокопьевске,– говорится в сводке за 11 октября.

В то же время количество зараженных COVID-19 кузбассовцев продолжает увеличиваться. К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 58 785. При этом 56 221 пациентов выздоровели, а 1 356 – не смогли перенести заболевание и скончались. Под наблюдением остаются 11 696 человек, получают лечение – 1 208.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29934

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined